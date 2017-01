Berlino: Amri passato anche da Bruxelles durante la fuga

L'uomo, è emerso dalle immagini di sicurezza visionate dalla polizia, è passato dalla stazione di Bruxelles-Nord il 21 dicembre, due giorni dopo l'attentato. L'attentatore è arrivato in serata nella capitale belga su un treno da Amsterdam ed è rimasto in stazione per circa due ore.