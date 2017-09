Berlino, donna velata aggredisce egiziana, esponeva lingerie

Una negoziante egiziana è stata aggredita nel suo negozio da una donna col velo integrale, per aver esposto in vetrina biancheria intima sexy accanto a indumenti tradizionali.

È successo a Berlino il 27 agosto, nel cuore del quartiere di Neukölln, a forte immigrazione turca, ma diventato uno dei più trendy, abitato da artisti e pieno di ristorantini.

La donna coperta dal burqa (il velo integrale che lascia liberi gli occhi) è entrata nel negozio e ha insultato, tirato i capelli e preso a calci la negoziante: "Mi ha chiamato prostituta - ha riferito la donna aggredita al quotidiano Bild - e voleva che cambiassi subito la vetrina". "Mi ha gridato che non ero una vera musulmana, perché quel tipo di biancheria intima non può stare insieme con i veli per coprire il capo".

La negoziante ha chiamato le forze dell'ordine, arrivate sul posto dopo che la donna con il burqa aveva lasciato il negozio.