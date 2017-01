Berlino: media, Amri usava e spacciava cocaina e ecstasy

Le autorità tedesche stanno ora verificando se durante l'attacco Amri era sotto effetto di droghe. Il parlamento tedesco discuterà delle inchieste in una sessione speciale domani.

In Tunisia, suo Paese d'origine, Amri era stato accusato varie volte per il possesso e il consumo di stupefacenti e anche dopo il suo arrivo in Germania - precisa Die Welt - aveva continuato a spacciare.