Berlino: in ospedale ancora 12 feriti gravi, alcuni critici

Sono 12 i feriti gravi ricoverati negli ospedali berlinesi dopo l'attentato al mercatino di Natale, "alcuni di loro in condizioni ancora critiche". Lo riferisce l'amministrazione del Senato di Berlino responsabile per la sanità.

Ancora in ospedale sono anche 14 feriti in maniera più lieve, mentre 30 sono stati nel frattempo dimessi. In tutto i feriti dell'attentato sono stati 56. Il numero dei morti è sempre di 12.