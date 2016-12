Berlino: procura olandese, 'molto probabile' Amri in Olanda

Continua il mistero su una possibile tappa in Olanda di Anis Amri nella sua fuga da Berlino all'Italia.

Win de Bruin, portavoce della procura di Nimega (Nijmegen), città olandese al confine con la Germania e a 40 chilometri da Emmerich dove Amri era ufficialmente registrato, ha detto alla Dpa che è "molto probabile" che il tunisino sia stato ripreso "da solo" dalle telecamere della stazione alle 11.30 del 21 dicembre.

"Non ci sono indizi che qui abbia avuto contatti con altre persone", ha aggiunto il portavoce.

Gli investigatori italiani, che lavorano a strettissimo contatto con i colleghi tedeschi, ritengono che ancora non si possa affermare con certezza che Anis Amri sia mai passato dall'Olanda. La scheda sim trovata in suo possesso era olandese ma non era mai stata usata. Solo una certezza sulle immagini di Nimega potrebbe sciogliere il nodo.