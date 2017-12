Berna, anche indù e buddisti nel cimitero di Bremgarten

C'è posto per tutte le principali religioni ora nel cimitero di Bremgarten, a Berna. Oltre a Cristiani e Musulmani, l'area in questione potrà ospitare anche le spoglie mortali di Induisti e Buddisti. Si tratta di una prima in Svizzera.