Berna: austriaco percorre intera rete di tram in meno di cinque ore

L'austriaco Andreas W. Dick ha portato oggi a termine una curiosa "impresa" a Berna. Il viennese in 4 ore e 41 minuti ha in effetti viaggiato sull'intera rete di tram delle città federale, funicolari del Marzili e del Gurten comprese.

Il 48enne giornalista ha fatto della percorrenza integrale di sistemi viari urbani nel più breve tempo possibile il proprio hobby. Berna è infatti la quindicesima città oggetto di uno dei progetti dell'uomo, non nuovo a operazioni simili in Svizzera: in precedenza era toccato a Zurigo.

Altri centri urbani teatro delle gesta dell'austriaco sono stati ad esempio Berlino, Brema, Monaco di Baviera, Stoccarda e Lione.

Il tragitto bernese, iniziato alle 08:30 di questa mattina, è stato portato a termine da Dick nel primo pomeriggio. È impossibile sapere se si tratti di un record: non si è comunque a conoscenza di precedenti.