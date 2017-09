Berna: liceali a scuola alle 09.00, scarso effetto su pendolari

Per motivi di risparmio - le corse supplementari di bus, treni e tram costano parecchio - il cantone aveva deciso di far cominciare le lezioni in diverse classi liceali solo alle 9 invece che alle 8, per poi finire alle 17 o alle 18. Una misura che aveva sollevato forte opposizione da parte degli studenti - otto su dieci si erano detti contrari - per le ripercussioni relative ad esempio alle attività sportive serali.

Verrà deciso l'anno prossimo se mantenere le lezioni alle 09.00. Il cantone non ha invece ordinato ai suoi funzionari un inizio posticipato del lavoro, ma favorisce il lavoro a casa e modelli flessibili.