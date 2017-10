Berna: spettacolo "Rendez-vous Bundesplatz" su Riforma

Torna a Berna lo spettacolo di luci e suoni "Rendez-vous Bundesplatz" (appuntamento in Piazza federale), quest'anno dedicato in particolare al 500esimo anniversario della Riforma protestante.

Da domani al 25 novembre sulla facciata di Palazzo federale campeggeranno Lutero, Zwingli e Calvino, ma scorreranno anche immagini relative ad esempio alla scoperta della stampa e dell'America.

Non si tratta di far proselitismo, ma di illustrare gli effetti della Riforma, ancora ben riconoscibili oggi in vari ambiti, ha detto questa sera in una conferenza stampa nella città federale Brigitte Roux, promotrice della manifestazione, ormai giunta alla settima edizione.

Lo spettacolo ha luogo quotidianamente alle 19.00 e alle 20.30. Dal giovedì al sabato vi è una proiezione supplementare alle 21.30. L'anno scorso la manifestazione ha attirato 600'000 persone. Per l'edizione 2017 le misure di sicurezza sono state potenziate.