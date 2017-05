Berset inaugura Assemblea OMS, diversi temi in discussione

Al centro dei lavori, che si concluderanno il 31 maggio, l'elezione del nuovo direttore generale e l'approvazione del budget biennale 2018-2020.

Margaret Chan lascia dopo dieci anni il ruolo di direttrice generale. Domani i 194 Stati membri dell'OMS saranno chiamati a eleggere il sostituto tra tre candidati, annuncia in un comunicato l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

I membri dovranno scegliere tra il britannico David Nabarro, specialista della salute in seno all'ONU, e due ex ministri della sanità: l'etiope Tedros Adhanom Gebreyesus e la pakistana Sania Nishtar.

Berset ha voluto applaudire l'operato di Chan, che secondo il ministro elvetico ha rafforzato l'organizzazione negli ultimi dieci anni facendo fronte a circa 600 crisi sanitarie all'anno.

In programma anche l'approvazione del preventivo biennale per il 2018 e il 2019. Tra i temi dell'Assemblea verranno trattate le priorità per la salute dei migranti, con l'elaborazione di un piano d'azione che sarà adottato nel 2019. All'ordine del giorno anche la richiesta di un'applicazione più severa del regolamento sanitario internazionale del 2005 volto a prevenire la diffusione delle malattie a livello internazionale.

La Svizzera, in collaborazione con il Canada, organizzerà inoltre un evento dedicato alla protezione delle persone e delle infrastrutture sanitarie moderato dal consigliere federale Berset e dalla ministra della sanità canadese Jane Philpott. Gli attacchi e le minacce contro ospedali, malati e servizi del settore sanitario nelle regioni di conflitto sono aumentati considerevolmente.

"Noi dobbiamo fare il possibile per permettere alle organizzazioni presenti sul terreno" di compiere il loro lavoro, ha affermato il ministro elvetico, menzionando Medici senza frontiere (MSF), il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e l'OMS. Berset ha definito "inaccettabili" gli attacchi contro i centri e il personale sanitario, denunciando degli assalti "al nostro sistema di valori".

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in una sua risoluzione, condanna fermamente questi atti di violenza e invita gli Stati ad adottare misure concrete.

Berset ha inoltre insistito nuovamente sul piano d'azione mondiale contro la demenza, promosso dalla Svizzera in seno all'OMS negli ultimi due anni, che permetterà di migliorare le condizioni di vita delle persone colpite da Alzheimer e malattie affini. Secondo una stima dell'OMS, nel 2030 saranno affette da demenza oltre 75 milioni di persone mentre nel 2050 saranno quasi il doppio.

Tra i temi anche la lotta contro l'obesità giovanile, il cancro, l'accesso alla sanità per i più vulnerabili e la protezione dell'ambiente. Nel corso dell'Assemblea Berset coglierà inoltre l'occasione per incontrare altri ministri della salute. Sono infatti previsti colloqui bilaterali con Argentina, Cile, Cina, Indonesia e Portogallo.