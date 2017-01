Berset a Parigi per vertice OCSE su salute

Il consigliere federale Alain Berset guiderà la delegazione svizzera alla riunione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla salute, che si terrà domani a Parigi.

I rappresentanti dei 35 Stati membri nonché delle organizzazioni e dei Paesi invitati discuteranno delle più importanti sfide poste alle politiche sanitarie. Tra queste figurano: evoluzione demografica, aumento delle malattie croniche, tassi di comorbilità, impiego di nuove tecnologie e pressione sui bilanci.

Per l'OCSE s'impongono nuove riforme, che abbiano come linea guida sistemi sanitari imperniati sui pazienti e sulla continuità delle cure. I partecipanti al vertice si concentreranno soprattutto sulla lotta ai trattamenti inutili e all'inefficienza, la medicina personalizzata e la gestione di ingenti quantità di dati in ambito sanitario.

La delegazione elvetica è composta di rappresentanti del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).