Bielorussia: cittadini Ue e Usa potranno entrare senza visto

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha firmato un decreto che esenta dal visto di ingresso per un soggiorno in Bielorussia non superiore ai cinque giorni i cittadini di 80 Stati, tra cui i paesi Ue, gli Usa, il Brasile, l'Indonesia, il Giappone "e altri".