Bill Gates, robot che rubano posti lavoro paghino tasse

Un trend che preoccupa tutti i continenti: secondo alcune stime otto milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti e 15 milioni in Gran Bretagna sono a rischio per l'automazione. E le occupazioni più in pericolo - affermano i critici - sono quelle meno retribuite: il rischio è quindi che l'introduzione dei robot possa ampliare il divario fra poveri e ricchi.

La ricetta di Gates punta proprio a stemperare questi timori, e a guardare con ottimismo avanti perché, è la convinzione di Gates, i lavori svolti da umani saranno sempre indispensabili. ''Al momento se un lavoratore umano guadagna 50.000 dollari lavorando in una fabbrica, il suo reddito è tassato. Se un robot svolge lo stesso lavoro dovrebbe essere tassato allo stesso livello'', spiega Gates, secondo il quale l'uso di robot può aiutare a liberare un numero maggiore di persone per altri tipi di lavoro, che solo gli esseri umani possono svolgere.

Fra questi l'insegnamento, la cura degli anziani e delle persone con esigenze speciali. L'uso di robot ''può generare profitti con risparmi sul costo del lavoro'' e quindi i robot potrebbero pagare imposte minori di quelle umane, ma dovrebbero pagarle. ''Non ritengo che le aziende che producono robot si arrabbierebbero se fosse imposta una tassa'' aggiunge Gates.

I robot iniziano a vedersi prepotentemente nelle fabbriche e non solo, ma al momento gli umani sembrano poter stare tranquilli. Secondo McKinsey meno del 5% delle occupazioni attuali sono candidate per una completa automazione usando ''l'attuale tecnologia''. Guardando avanti, però , il 45% delle attività per cui la gente è retribuita può essere automatizzata usando ''tecnologie già sperimentate''.

Le macchine possono essere usate non solo nelle fabbriche: a San Francisco ha aperto un caffè completamente automatizzato, il Cafè X, dove le macchine fanno tutto, e offrono prodotti a prezzi più bassi, risparmiando sul costo degli umani.