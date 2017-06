Birmania: disastro aereo, 31 i corpi recuperati

Dei corpi recuperati, oltre 20 erano di donne e alcuni di bambini. Mentre le operazioni di soccorso continuano al largo della costa meridionale del Paese, con l'ausilio di navi, aerei, elicotteri e pescherecci locali, le speranze di trovare persone in vita diminuiscono con il passare delle ore. Inoltre, nei prossimi giorni sono previsti temporali e bassa visibilità. Il disastro aereo è il più grave nella storia della Birmania.

Oggi il Parlamento ha osservato due minuti di silenzio per commemorare le vittime, mentre nel luogo dove vengono portati a terra i corpi recuperati è stato celebrato un funerale di massa. L'aereo, un Y-8-200F di fabbricazione cinese, trasportava 108 persone tra soldati e loro familiari (tra cui 15 bambini), oltre a 14 membri dell'equipaggio. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate, ma si ipotizza un problema tecnico.