Birmania: missione Onu chiede accesso illimitato

Questo per poter stabilire in un rapporto "fatti e circostanze" delle violazioni dei diritti umani ed abusi nel Paese, in particolare nello Stato Rakhine.

È importante che possiamo vedere con i nostri occhi i luoghi delle presunte violazioni e abusi e parlare direttamente con le persone colpite e le autorità", ha affermato a Ginevra il Presidente della Missione internazionale e indipendente di fact finding sul Myanmar, istituita da una risoluzione del Consiglio Onu dei diritti umani, Marzuki Darusman. L'esperto ha ribadito la richiesta di collaborazione al governo e per un accesso "pieno e senza restrizioni" al paese.

La commissione non pensa di essere in grado di poter presentare un rapporto completo entro la scadenza di marzo ed ha chiesto al Consiglio dei diritti umani, riunito in sessione a Ginevra, di "prendere in considerazione l'estensione del mandato fino al settembre 2018".

In tal caso, la commissione indipendente prevede di poter presentare una relazione orale in marzo e una rapporto finale in settembre. L'ambasciatore del Myanmar Htin Lynn ha preso la parola al Consiglio ed ha definito "non utile" una tale missione per risolvere la "già complessa questione Rakhine".