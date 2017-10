Birmania: oltre 580mila profughi Rohingya in Bangladesh

Il numero di profughi Rohingya fuggiti in Bangladesh dall'insorgere delle violenze nello stato di Rakhine in Birmania il 25 agosto è salito a 582mila, hanno annunciato oggi a Ginevra le organizzazioni umanitarie. Circa il 60% sono bambini, ha precisato l'Unicef.

"I crescenti bisogni superano le risorse e senza fondi supplementari e l'Unicef non sarà più in grado di fornire gli aiuti indispensabili", ha ammonito la portavoce Marixie Mercado.

L'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) stima che dalla domenica scorsa da 10.000 a 15.000 rifugiati Rohingya sono entrati Bangladesh tramite il valico Anjuman Para.

Le Nazioni Unite hanno chiesto 434 milioni di dollari, di cui un quarto è finanziato. Lunedì l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati Filippo Grandi, direttore generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) William Lacy Swing e il capo dell'Ufficio Onu per gli affari umanitari Mark Lowcock hanno invitato i paesi a fare di più per la minoranza musulmana Rohingya. Una conferenza dei donatori è prevista per il lunedì prossimo a Ginevra.