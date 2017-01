Bitcoin crolla, perde quasi un quarto valore

La valuta digitale cede il 23% a 887,47 dollari dopo la volata delle ultime ore, quando è balzata ai massimi storici, salendo a 1.140,64 dollari, con una capitalizzazione di mercato a dicembre di 16,1 miliardi di dollari.

La volata è stata tirata dalle restrizioni sui cambi in Cina, India e Venezuela, dove molti acquistano Bitcoin per tutelare i propri risparmi. Ma il crollo mostra come il Bitcoin sia ancora volatile.