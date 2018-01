Bitcoin: Israele pronta a giro di vite in Borsa

Israele è pronta a varare un giro di vite per il mercato dei Bitcoin. L'autorità di regolamentazione del mercato del paese è decisa a vietare il commercio con le società di borsa di Tel Aviv, la cui attività principale ruota intorno ai Bitcoin e altre criptovalute.

L'autorità ha proposto un emendamento alla normativa sul trading che vieterebbe la quotazione in Borsa di società che investono principalmente in criptovalute mentre per quelle già quotate ci sarebbe il delisting.

La proposta di emendamento è arrivata dopo un forte aumento delle azioni di Blockchain Mining, una società che ha dichiarato di voler spostar la propria attenzione dal settore minerario alle monete virtuali.

Shmuel Hauser, presidente della Israel Securities Authority (ISA), ha detto che porterà la proposta al consiglio di amministrazione della ISA la prossima settimana. Se approvata, sarebbe soggetta a un'audizione pubblica per poi procedere alla modifica della normativa.