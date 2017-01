BL: auto in fiamme in un tunnel a Sissach, tre feriti

Un'auto ha preso fuoco ieri pomeriggio nella galleria del Chienberg, nei pressi di Sissach (BL), in seguito a una collisione frontale. Nell'incidente, in cui sono stati coinvolti tre veicoli, tre persone sono rimaste ferite.

Il sinistro si è verificato sulla A22 verso le 15.30, ha comunicato oggi la polizia cantonale di Basilea Campagna. Per una ragione ancora ignota, un'auto che viaggiava in direzione di Olten (SO) ha urtato un altro veicolo che sopraggiungeva in senso contrario iniziando a sbandare. Priva di controllo l'auto è andata quindi a scontrasi frontalmente contro un'altra vettura e ha preso fuoco.

Un automobilista è riuscito rapidamente a spegnere le fiamme. I tre conducenti delle auto coinvolte nell'incidente, feriti, sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. Il tunnel è stato chiuso al traffico per circa due ore, precisa la nota.