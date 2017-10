BL: camion contro tram, 37 feriti a Muttenz

L'incidente è avvenuto per ragioni ancora da accertare a un incrocio della St. Jakobstrasse, la Rennbahnkreuzung. La violenta collisione ha spinto il tram della linea 14 molto al di fuori dei binari, ha indicato la polizia cantonale di Basilea campagna. La parte anteriore del convoglio urtata dall'autocarro - ha precisato un portavoce - è finita di traverso sulla via ciclabile tra lo stadio St. Jakob e il centro di Muttenz. Il bilancio dell'incidente avrebbe dunque potuto essere ancora più grave.

Dei 37 feriti soccorsi dai sanitari nessuno versa in pericolo di morte, ha indicato il portavoce della polizia, precisando che 16 di loro sono stati ricoverati con ferite leggere o di media gravità in diversi ospedali.

Al momento dello scontro il traffico sul posto non era fluido, perché poco prima c'era già stato un altro incidente tra un'auto e uno scooter. Il camion che si è immesso nell'incrocio veniva dalla Birsfelderstrasse. Dove l'autista intendesse dirigersi non è ancora chiaro: l'uomo non era stato ancora interrogato in serata e non è stato reso noto se sia tra i feriti.

La Rennbahnkreuzung è un incrocio molto trafficato ed è stato chiuso ai veicoli per diverse ore. Nel frattempo sono state disposte ampie deviazioni. I lavori di sgombero e ripristino richiedono tempo. Poiché anche le rotaie e la linea di contatto sono danneggiate, la linea tranviaria rimarrà interrotta anche domani, ha indicato l'azienda dei trasporti pubblici basilese. Tra il St. Jakob e il capolinea a Pratteln (BL) è stato organizzato un servizio di autobus.