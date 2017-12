BL: donna muore investita su A2 presso Pratteln

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18.30 vicino all'aerea di servizio dell'autostrada "Autogrill". Non si sa per quale motivo la donna intendesse attraversare a piedi la carreggiata, ha comunicato la polizia cantonale. La 65enne, che è stata investita in pieno da una prima auto e poi travolta da altri due veicoli, è morta sul posto per le gravi ferite riportate, precisa la polizia, aggiungendo che l'esatta dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Le autorità di Basilea hanno avviato un'indagine.

In seguito all'incidente, l'autostrada in direzione Basilea è stata chiusa al traffico tra Äugst e Pratteln per diverse ore per permettere i rilevamenti e i lavori di sgombero. Sul tratto interessato si sono formate lunghe colonne di auto.