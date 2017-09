BL: freno d'emergenza azionato da tifosi Zurigo, disagi a Pratteln

Viaggio di ritorno lungo e difficile per i sostenitori del FC Zurigo, in trasferta a Basilea. Ieri sera alcuni tifosi hanno infatti azionato più volte il freno d'emergenza tra Muttenz (BL) e Pratteln (BL) sul treno speciale organizzato per la partita.