BL: fuoriuscite di acido solforico a Pratteln

Attorno alle 07.30 si è verificata la prima perdita di acido da una conduttura all'interno di un edificio dell'azienda CABB AG. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di arginare rapidamente la fuga, indica in una nota odierna la polizia cantonale.

L'acido è rimasto in stato liquido e ha reagito a contatto con l'acqua utilizzata dai pompieri: una colonna di fumo si è levata fin sopra l'edificio, ma si è dissolta rapidamente.

Le misurazioni effettuate hanno dimostrato che non c'è stato pericolo per l'uomo e per l'ambiente. Stando a un portavoce della polizia sono fuoriusciti al massimo 35 litri di acido e l'incidente è rimasto circoscritto all'interno dell'edificio. Si indaga sulle cause del guasto.

Nel pomeriggio, nel corso della riparazione alla conduttura difettosa, si è tuttavia verificata una seconda perdita. Il volume dell'acido fuoriuscito è circa agli stessi livelli di quello del mattino, ha indicato un portavoce.

Negli ultimi anni, l'azienda CABB è ripetutamente salita alla ribalta della cronaca per vari sinistri. L'ultimo episodio di questo genere aveva provocato l'avvio di un'indagine penale lo scorso mese di marzo.