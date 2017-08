BL: uomo ucciso nella regione del Laufental, un arresto

Nella regione del Laufental (BL) questa mattina un 34enne è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. La polizia ha comunicato di aver arrestato un sospettato 55enne. I motivi dell'episodio non sono ancora chiari.

Entrambi sono di nazionalità svizzera, indica la polizia cantonale. Quest'ultima in collaborazione con la procura di Basilea Campagna ha avviato un'indagine sull'accaduto. Le autorità per il momento non vogliono rilasciare ulteriori indicazioni.