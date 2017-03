Blocher scivola a Palazzo, naso rotto

Blocher è stato operato nella notte all'ospedale ed è già stato dimesso, ha detto all'ats il suo portavoce Martin Baltisser, confermando una notizia pubblicata oggi da "20 Minuten" online. "Sta bene, ma deve ancora rimanere tranquillo alcuni giorni", ha aggiunto l'ex segretario generale dell'UDC svizzera.

"20 Minuten" rammenta che questo non è il primo infortunio del genere per il 76enne Christoph Blocher: nel 2005 il leader carismatico dell'Unione democratica di centro era inciampato ed era caduto da un palco davanti alle telecamere mentre partecipava alla festa delle corporazioni "Sechseläuten" a Zurigo. Nel marzo 2012 era inciampato su un marciapiede ferroviario a Erlenbach (ZH) e si era ferito leggermente al labbro superiore e al naso. Nel dicembre 2015 era di nuovo caduto a Zurigo, mentre con la moglie Silvia era diretto dalla Sechseläutenplatz alla vicina stazione di Stadelhofen. In questa occasione si era ferito alla spalla sinistra e aveva dovuto essere ricoverato d'urgenza all'ospedale.

Blocher, classe 1940, industriale, era entrato per la prima volta nel Consiglio nazionale nel 1979. Nel dicembre 2003 era stato eletto nel Consiglio federale, dal quale è stato escluso quattro anni più tardi per essere sostituito da Eveline Widmer-Schlumpf. Nella Camera del popolo era tornato nel 2011, ma si era dimesso a fine maggio del 2014. "Spreco troppo tempo in parlamento", aveva dichiarato allora. Di Palazzo federale era tuttavia rimasto "ospite fisso", rileva il "Blick" riferendo a sua volta dei suoi diversi infortuni.