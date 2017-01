BLS si interessa a linee del traffico ferroviario a lunga distanza

La BLS potrebbe in futuro essere attiva anche nel traffico ferroviario a lunga distanza e non più solo in quello regionale e delle merci, facendo così concorrenza alle FFS. È quanto confermato per la prima volta oggi dalla seconda compagnia ferroviaria della Svizzera.

Contattato dall'ats, il portavoce Markus Hügli ha affermato che la BLS non ha ancora definito le tratte che prenderà in considerazione. L'azienda vuole prima conoscere le condizioni imposte dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT). "Poi decideremo se interessarci. Non lo facciamo a qualsiasi costo", ha dichiarato Hügli precisando che "deve concordare con il nostro concetto". Il portavoce ha così confermato le informazioni pubblicate oggi dal settimanale svizzero tedesco Schweiz am Sonntag.

Fino ad ora era noto - secondo quanto apparso nell'agosto 2016 su un articolo del quotidiano Neue Zürcher Zeitung - che l'UFT sta intrattenendo colloqui con le FFS, la BLS e la Schweizerischen Südostbahn (SOB) per quanto riguarda il rinnovo della concessione del traffico a lunga distanza. Quest'ultima, attualmente attribuita solo alle FFS, scadrà al termine del 2017.

La SOB si interessa per la gestione della tratta di montagna della ferrovia del San Gottardo, come comunicato lo scorso luglio dalla stessa azienda. La BLS fino ad ora non si era espressa riguardo al traffico a lunga distanza.

L'obiettivo dei colloqui è di migliorare le offerte per i clienti, ha affermato la portavoce dell'UFT Florence Pictet contattata dall'ats. Viste le differenze che sussistono tra FFS, BLS e SOB, in ottobre è stato avviato un programma con workshop a cui partecipano le tre compagnie ferroviarie. L'obiettivo è di trovare una soluzione per la concessione. "I lavori proseguono in modo costruttivo e in una buona atmosfera", ha dichiarato Pictet.