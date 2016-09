Bomba Ny: 28enne afghano arrestato

È stato catturato dopo una sparatoria della polizia a Linden l'afghano di 28 anni ricercato per le bombe di New York e quelle del New Jersey.

Durante lo scontro a fuoco Ahmad Khan Rahami, naturalizzato americano e residente a Elizabeth, è stato colpito alla spalla destra.

Medicato e cosciente, le immagini della tv americana lo mostrano su una barella mentre viene caricato su un'ambulanza. Feriti anche due degli agenti coinvolti nella cattura. Rahami è stato identificato attraverso impronte digitali riscontrate su uno degli ordigni, stando alle prime ricostruzioni, e trovato grazie a una segnalazione.

Poco prima della cattura, la polizia aveva perquisito il fast food gestito dalla famiglia di Rahami nella cittadina del New Jersey dove abitavano. Una attività a conduzione familiare in cui lui e i suoi fratelli pare lavorassero saltuariamente, stando alle prime indicazioni.

Intanto dopo i silenzi di ieri oggi sono tornati a parlare il presidente Barack Obama e i due candidati alle presidenziali, Hillary Clinton e Donald Trump che hanno approfittato dell'occasione per lanciarsi attacchi a vicenda. "Non ci sconfiggeranno mai, come americani noi non ci arrenderemo mai alla paura. Questo è l'ingrediente principale nella lotta ai terroristi", ha assicurato Obama promettendo che gli Stati Uniti resteranno alla guida della coalizione internazionale anti-Isis.

Il presidente ha anche chiarito che tra le bombe di New York e il New Jersey e l'attentato in Minnesota non "c'è alcuna connessione". Per Hillary Clinton la "minaccia" del terrorismo è "reale ma anche la nostra determinazione" e, come il presidente uscente, ha invitato agli americani ad "essere vigili, senza paura".

Il suo avversario repubblicano ha invece attaccato a testa bassa sia Obama che la Clinton accusando le loro politiche "fallimentare" di essere la causa degli attacchi di questi giorni. "Io renderò l'America nuovamente sicura!", è stato lo slogan subito rilanciato dal candidato repubblicano al quale la Clinton ha poi risposto criticando la sua mancanza di un "piano". "Molta della retorica sentita da Donald Trump e' stata cavalcata da terroristi", ha dichiarato la candidata democratica.