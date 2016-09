Bomba a Ny: cinque fermati avevano armi nell'auto

Cinque persone sarebbero state arrestate nel corso delle indagini sull'esplosione di un ordigno a New York che ieri ha causato il ferimento di 29 persone. Lo riportano alcuni media tra cui la Abc e la Cbs.

I fermi sono stati effettuati dall'Fbi ad un posto di blocco nei pressi del ponte di Verrazano che unisce Brooklyn a Staten Island.

Le cinque persone arrestate avrebbero tenuto nascosto delle armi nel suv su cui viaggiavano, affermano fonti investigative ai media locali. Non è chiaro se i fermi siano collegati anche al sospetto ordigno ritrovato nei pressi dei binari della stazione di Elizabeth, in New Jersey.

I cinque provenivano proprio dal New Jersey e da Staten Island. L'auto è stata fermata a Brooklyn sulla Belt Parkway, una delle arterie che portano verso il principale scalo aereo di New York, il Jfk.

Sempre secondo quanto riportano alcuni media sarebbero già in corso degli interrogatori. In New Jersey domenica mattina era esploso un altro ordigno senza provocare feriti.

Hillary Clinton ha "condannato con forza" quelli che ha definito "apparenti attacchi terroristici". Il suo avversario alla corsa per la Casa Bianca, Donald Trump, invoca invece le "maniere forti". New York oggi sarà blindata per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla quale parteciperanno i leader mondiali.