Bomba a Ny: cinque fermati avevano armi nell'auto

Almeno un nuovo ordigno esplosivo sarebbe stato rinvenuto in New Jersey nei pressi dei binari della stazione di Elizabeth, sulla linea ferroviaria che collega Penn Station, a Manhattan, all'aeroporto internazionale di Newark.

L'allarme e' scattato verso le 21:00 (le 3:00 in Svizzera), quando due uomini - secondo quanto riportano i media - avrebbero trovato un pacco sospetto dentro un secchio della spazzatura. Nel pacco si intravedevano alcuni tubi da cui fuoriuscivano dei fili elettrici. La Nbc riporta che fonti investigative parlano di un congegno molto simile all'ordigno esploso a Seaside park, in New Jersey, domenica mattina.

Immediatamente e' stato interrotto il traffico ferroviario e sono stati bloccati tutti i treni in partenza da New York per il New Jersey. "E' probabile che sia una bomba innescata", ha affermato il sindaco di Elizabeth. Gli artificieri sono ancora in azione e la zona e' stata evacuata.

Quasi in contemporanea con l'allarme scattato ad Elizabeth, ad un posto di blocco nei pressi del ponte di Verrazano, a Brooklyn, gli agenti dell'Fbi hanno fermato cinque persone che - provenienti dal New Jersey e da Staten Island - viaggiavano in direzione dell'aeroporto Jfk.

Si pensa possano essere collegate alla esplosione di Chelsea. Non e' chiaro se ci sia anche un collegamento con l'allerta scattata ad Elizabeth. Nei confronti dei cinque, tuttora sotto interrogatorio, non sarebbero ancora stati presi provvedimenti. Ma i media parlano di armi nascoste nel loro suv.

Intanto in una New York blindatissima sono arrivati i primi leader (tra cui Barack Obama) che parteciperanno all'assemblea generale dell'Onu. Ed e' una corsa contro il tempo da parte degli investigatori per fare chiarezza sull'esplosione di domenica sera, che a distanza di oltre 24 ore resta ancora un mistero per quel che riguarda gli autori e il movente.