Bombardier sopprime 650 impieghi in Svizzera

Il gruppo canadese Bombardier, attivo nel settore ferroviario e aerospaziale, sopprimerà 650 posti di lavoro in Svizzera, principalmente a Villeneuve (VD), ma anche a Zurigo. Lo afferma il sindacato Unia in un comunicato.

Il taglio all'organico avviene dopo il completamento di una grande commessa per le FFS e riguarda circa 150 impieghi fissi e 500 temporanei, scrive Unia, ricordando che il gruppo aveva già cancellato una settantina di impieghi in Svizzera, paese in cui conta attualmente sui 1'300 dipendenti.

Un portavoce di Bombardier ha confermato la soppressione di impieghi.