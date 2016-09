Bombe Usa: Fbi cerca chi prese borsa con seconda bomba

Il Federal bureau of investigation è interessato a parlare con loro, ritenendolo "testimoni", e non "sospetti", nell'ambito delle indagini su Ahmad Khan Rahami, il giovane americano di origini afghane accusato delle bombe a New York e in New Jersey.

I due uomini aprirono la borsa, rimasero stupiti del suo contenuto (una pentola a pressione con fili che fuoriuscivano), lo rimossero e se ne andarono con la borsa.

I momenti sono stati catturati da un sistema di sorveglianza a circuito chiuso tra le 20.00 e le 21.00, nel tratto compreso tra la 27/ma strada e la 6 e 7 avenue.