Bondo: Governo grigionese ringrazia per solidarietà nazionale

Riconoscenza viene espressa anche a tutte le forze di soccorso.

L'entità dei danni non è ancora nota e sarà necessario ancora del tempo per determinarla. Tuttavia, la popolazione e il comune di Bregaglia non dovranno far fronte a costi residui elevati, si legge in un comunicato odierno del Cantone dei Grigioni.

Il Governo retico ringrazia in primo luogo la Catena della Solidarietà, che il 31 agosto aveva aperto un conto in favore di Bondo e che oggi ha comunicato di aver raccolto finora 5 milioni di franchi.

Un ringraziamento è espresso anche al Patronato svizzero per comuni di montagna, ai governi cantonali, ai numerosi comuni, alle istituzioni, ai privati cittadini e ai Paesi vicini che hanno a loro volta fatto donazioni a favore della popolazione colpita.