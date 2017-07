Boris Becker insolvente a Londra, ottiene ragione a Zugo

L'ex campione di tennis Boris Becker, dichiarato "in bancarotta" di recente da un tribunale di Londra, ha ottenuto ragione a Zugo: il tribunale cantonale ha respinto un richiesta di risarcimento per oltre 40 milioni di franchi presentata da un ex socio in affari.