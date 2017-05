Borsa: Asia debole con basso volume scambi, incognita crescita

I mercati sono cauti dopo il riapparire dell'instabilità geopolitica determinata dal nuovo lancio di un missile dalla Corea del Nord.

Tokyo chiude piatta con l'indice Nikkei a -0,02%. Lo yen è andato progressivamente rivalutandosi sul dollaro, salendo a un livello di 111,20, e a quota di 124,30 sull'euro.

A contrattazioni ancora in corso Hong Kong è in rialzo dello 0,2% mentre Seul cede lo 0,1%. Chiusa la Borsa cinese per una festività. Oggi resteranno chiuse anche le Borse di Londra, per la festività di primavera, e Wall Street per la celebrazione del giorno della memoria.