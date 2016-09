Borsa: Asia incerta, investitori ancora in attesa BoJ e Fed

Borse asiatiche nel complesso in calo, con gli investitori in attesa soprattutto della riunione domani della banca centrale del Giappone (BoJ), con la possibile svolta nella politica espansiva del Paese.

Sui mercati c'è poi interesse per la riunione della Fed americana, sempre domani, da cui arriveranno indicazioni sull'orientamento dell'istituto nei prossimi mesi.

A Tokyo l'indice Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,16%. Viaggiano in calo frazionale l'Hang Seng a Hong Kong (-0,10%, in corso), il CSI 300 (-0,3%), lo Shanghai e lo Shenzhen Composite (entrambi -0,2%).

Bene Seul (+0,5%) e Sydney (+0,2%).

I future segnalano l'attesa di un avvio in calo frazionale sui mercati europei.