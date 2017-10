Borsa: autorità sorveglianza apre inchiesta contro BCGE

L'autorità di sorveglianza della borsa svizzera (SIX Exchange Regulation) ha aperto un'inchiesta nei confronti della Banca cantonale di Ginevra (BCGE) per una potenziale violazione degli obblighi di annuncio. La durata della procedura non è ancora nota.

L'inchiesta è legata ad alcune dichiarazioni non corrette dei dividendi e a una notifica tardiva della BCGE in merito alla nomina del nuovo presidente della banca nell'aprile del 2017, indica SIX Exchange Regulation in un comunicato odierno.

L'autorità informerà tempestivamente l'esito della procedura, ma non fornirà ulteriori informazioni in merito all'inchiesta in corso.