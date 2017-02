Borsa: chiusura record per Wall Street, Dj +0,52%

Chiusura in territorio positivo per la borsa di New York, con i listini americani che aggiornano i loro record. Il Dow Jones è salito dello 0,52% a 20'610,87 punti, il Nasdaq dello 0,64% a 5819,44 punti e lo S&P 500 dello 0,50% a 2349,16 punti.