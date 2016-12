Borsa, sospesa azione Accu Holding fino a nuovo ordine

L'azione del gruppo industriale lucernese Accu Holding, in difficoltà finanziarie e con gravi problemi di liquidità, è sospesa in Borsa fino a nuovo ordine, a partire dal 3 gennaio.

Il gruppo non è più in grado di rispettare gli obblighi legati al mantenimento della quotazione, ha constatato SIX Exchange Regulation. Il rientro sarà annunciato al momento opportuno, ha precisato oggi in un comunicato l'organo di controllo della Borsa svizzera.

In autunno il consiglio d'amministrazione di Accu Holding ha chiesto al Tribunale del distretto di Hochdorf (ZH) una moratoria concordataria provvisoria della durata di quattro mesi che è stata accolta.

Il gruppo è in difficoltà finanziarie dal fermo dell'ex presidente del Cda Marco Marchetti. Non è noto l'ammontare dell'indebitamento. Anche le filiali all'estero sono in moratoria concordataria, in procedura di ristrutturazione o in fallimento.

Nei primi sei mesi dell'anno il gruppo ha subito una perdita netta di 21,1 milioni di franchi, dopo rettifiche di valore.