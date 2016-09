Borsa svizzera amplia i guadagni

Gli investitori sono convinti che la Federal Reserve domani non alzerà i tassi negli Usa, anche sulla scorta dei recenti indicatori congiunturali. L'ultimo è arrivato nel pomeriggio e ha confermato la tendenza generale: le costruzioni di case nuove in agosto sono calate del 5,8%, dato peggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su un calo dell'1,7%.

Per quanto riguarda i singoli titoli sotto pressione, come nel resto d'Europa, sono ancora una volta i bancari UBS (-1,48%), Credit Suisse (-1,33%) e - in misura minore - Julius Bär (-0,86%). La prospettiva di un perdurare dei bassi tassi d'interesse non rappresenta un fattore incoraggiante per le attività delle banche. Gli assicurativi Swiss Life (+0,60%) e Swiss Re (+0,53%) hanno nel frattempo virato in positivo, mentre arranca ancora Zurich (-0,08%), penalizzata da un giudizio di Bankhaus Lampe.

Non presentano un orientamento unitario i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,11%), Adecco (-0,37%), Geberit (-0,19%) e LafargeHolcim (-0,10%). Nel segmento del lusso Swatch (+2,13%) e Richemont (+2,89%) hanno preso atto con sollievo dei dati sull'export orologiero in agosto, meno negativi del previsto. Bene accolta è la notizia che l'importante mercato cinese è tornato a crescere.

Il periodo di incertezza riguardo ai futuri sviluppi di politica monetaria favorisce i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,97%), Novartis (+1,27%) e Roche (+1,36%).

Nel mercato allargato AFG (+3,57%) ha piazzato 2,6 milioni di nuove azioni per finanziare l'acquisizione del gruppo Koralle. Crealogix (-1,15%) ha informato sul primo semestre. Bell (invariata) ha annunciato di aver rilevato la Geiser AG, un'azienda con 120 dipendenti e un fatturato di 45 milioni di franchi.