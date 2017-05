Borsa svizzera amplia perdite

I volumi scambiati sono comunque modesti, in attesa del verbale della riunione della Federal Reserve che sarà pubblicata stasera e in vista dell'Ascensione.

Tra le blue chip in evidenza Adecco, che cede il 3,90% dopo che Credit Suisse ha abbassato di due livelli il suo giudizio a "underperform". Pesanti anche UBS (-1,12%), Swatch (-1,00%) e LafargeHolcim (-0,94%).

Il listino viene invece sostenuto dai farmaceutici Novartis (+0,32%) e Roche (+0,15%). In rialzo pure ABB (+0,21%) e Swiss Life (+0,06%). Invariata Credit Suisse.

Nel mercato allargato Ypsomed lascia sul terreno il 9,50%, pur avendo accresciuto utili e fatturato. Ma l'EBIT atteso per quest'esercizio dovrebbe restare sui livelli dello scorso.

Sunrise avanza per contro del 1,58% in seguito all'annuncio della cessione di 2'239 antenne per telecomunicazione per mezzo miliardo di franchi a un consorzio guidato dalla spagnola Cellnex.

LifeWatch guadagna il 4,10% dopo che Aevis Victoria ha rinunciato a migliorare la propria offerta e deciso di sostenere quella di BioTelemetry.