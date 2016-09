Borsa svizzera: apertura in rialzo

Nel secondo trimestre 2016 il Prodotto interno lordo (PIL) svizzero è salito dello 0,6% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, grazie in particolare al commercio estero e ai consumi dello Stato. Su base annua, il PIL reale elvetico è cresciuto del 2,0%, ha indicato oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

In rialzo anche le principali piazze europee: a Milano a Piazza Affari il Ftse Mib è partito a 17.246 punti (+0,35%), alla Borsa di Parigi il Cac 40 ha registrato in esordio 4.556 punti (+0,34%) e alla Borsa di Francoforte l'indice Dax era a 10.706 punti (+0,33%). Più contenuta la crescita della Borsa di Londra dove l'indice Ftse 100 saliva a 6.885 punti (+0,08%).

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta in rialzo con l'indice Nikkei in progresso a 17.081 punti (+0,26%). Ieri a New York la Borsa era chiusa per una festività.