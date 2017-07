Borsa svizzera: apertura in rialzo

Apertura in rialzo oggi per la Borsa svizzera. Alle 9.25 l'indice dei valori guida SMI progrediva dello 0,30% a 8'910,28 punti e quello allargato SPI dello 0,27% a 10'137,19 punti.

Avvio di seduta in positivo anche per le principali piazze europee: a Francoforte il Dax guadagna lo 0,62% a 12'464,96 punti, a Milano il Ftse Mib è in crescita dello 0,6% a 21'140 punti, a Londra il FTSE 100 avanza dello 0,40% a 7'380,58 punti e a Parigi il Cac 40 segna un +0,30% a 5'160,70 punti.

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo con l'indice Nikkei a 20'081 punti (+0,8%).

Venerdì sera Wall Street ha terminato le contrattazioni in progressione: il Nasdaq è salito dell'1,04% a 6'153,079 punti e il Dow Jones dello 0,44% a 21'414,34 punti.