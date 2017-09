Borsa svizzera apre in calo

Partenza negativa anche per le principali piazze europee, con il FTSE 100 che nei primi scambi cedeva lo 0,37% a 7.345,81 punti, il DAX di Francoforte che perdeva lo 0,43% a 12.071,90 punti, il CAC 40 di Parigi che segnava un -0,63% a 5.054,32 punti e il FTSE Mib di Milano in contrazione dello 0,6% a 21.607 punti.

Stamani la Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazione in leggero calo, con il Nikkei sceso dello 0,14% a 19.357,97 punti. Chiusura in territorio negativo ieri sera anche per per Wall Street, che ha archiviato la peggiore seduta dal 17 agosto. Il Dow Jones ha perso l'1,07% a 21.753,31 punti, il Nasdaq ha ceduto lo 0,93% a 6.375,57 punti, mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,75% a 2.457,97 punti.