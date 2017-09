Borsa svizzera apre in calo

La Borsa svizzera apre in calo, con l'indice principale SMI che verso le 09:10 scende dello 0,20% a 9'080.61 punti, quello allargato SPI dello 0,18% a 10'349.87 punti.

Tutte le altre principali piazze europee hanno invece aperto in rialzo: con il FTSE Mib di Piazza Affari a +0,15% a 22'656.00 punti, il DAX di Francoforte a +0,18% a 12'682.37 punti, più vicine alla parità il CAC 40 di Parigi a +0,08% a 5'286.05 punti e il FTSE-100 di Londra a +0,06% a 7'317.76 punti.

La Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni col segno più, in scia alla chiusura positiva degli indici azionari statunitensi e all'ottimismo derivante dalla riforma fiscale presentata dal presidente Usa Donald Trump. Il Nikkei ha guadagnato lo 0,47% a quota 20'363.711 aggiungendo 96 punti.

Chiusura in territorio positivo, ieri, per Wall Street, spinta dalla riforma delle tasse di Trump che riduce le aliquote per le aziende e la classe media. Il Dow Jones è salito dello 0,25% a 22'340.71 punti, il Nasdaq è avanzato dell'1,15% a 6'453.26 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,41% a 2'507.12 punti.