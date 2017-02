Borsa svizzera: apre poco mossa

Apertura poco mossa per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 8499,16 punti, in flessione dello 0,18% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,13% a 9313,90 punti.

Il mercato non sembra seguire l'andamento delle piazze asiatiche, che in gran parte hanno terminato in rialzo, a cominciare da Tokyo (Nikkei +0,09% a 19'267,87 punti). Wall Street ieri era per contro chiusa per festività.

Nuovi impulsi potrebbero arrivare in giornata con la pubblicazione di alcuni dati macroeconomici in Europa e negli Stati Uniti. Sul fronte interno tutti i movimenti sono frazionali, con le uniche eccezioni di Swatch (-1,92%) e Richemont (-1,05%), che hanno reagito male agli ultimi dati sull'export orologiero.

L'avvio di seduta è stato poco dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax -0,09% a 11'818 punti), Londra (Ftse 100 +0,23% a 7316,30 punti), Parigi (Cac 40 +0,01% a 4865,89 punti) e Milano (Ftse Mib +0,14% a 19'005 punti).