Borsa svizzera: avvio in leggero rialzo

Avvio di seduta positivo anche per le principali borse europee. A Parigi l'indice Cac40 guadagna lo 0,75% a 5'123 punti, a Londra il Ftse100 avanza dello 0,2% a 7'444, a Francoforte il Dax cresce dello 0,38% a 12'101 punti e a Milano l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,34% a 21'742 punti.

Ieri sera Wall Street ha chiuso in territorio positivo: il Dow Jones è salito dello 0,27% a 21'950,70 punti, il Nasdaq è avanzato dello dell'0,95% a 6'428,66 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,56% a 2.471,38 punti.

Anche la Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi in rialzo, con l'indice Nikkei in crescita dello 0,23%, a quota 19'691 punti. La faccia sorridente di Kim Jong un dopo il lancio dell'ultimo missile nordcoreano che ha sorvolato il Giappone non spaventa più i mercati, che in Asia e nel Pacifico guardano ai dati sull'occupazione Usa e sugli indici che misurano la fiducia economica misurati dall'Ism e dall'Università del Michigan.