Borsa svizzera chiude in calo, SMI -0,07%

Dopo quasi un'intera seduta in rialzo i listini della Borsa svizzera hanno cominciato ad oscillare intorno alla parità per chiudere in calo, complice la flessione del prezzo del petrolio e Wall Street negativa. L'SMI segna una contrazione dello 0,07% a 9'023.55 punti.