Borsa svizzera: chiude in leggero rialzo, SMI +0,06%

I mercati continuano a risentire gli effetti della crisi nordcoreana, ma in Europa i listini hanno retto meglio di ieri al clima di incertezza che si respira a livello internazionale.

Oggi erano ben richiesti alcuni titoli più legati alla congiuntura. La giornata è stata positiva per ABB (+0,71% a 22,61 franchi) e in minor misura per Geberit (+0,02% a 438,50 franchi). In calo invece Adecco (-0,14% a 69,75) e LafargeHolcim (-0,62% a 56,50 franchi).

A sostenere il listino sono stati i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,87% a 80,95) e Novartis (+0,06% a 80,10), mentre Roche ha ceduto lo 0,16% a 242,30 franchi. Per quanto riguarda i titoli più legati ai prodotti del lusso, Richemont ha guadagnato l'1,30% a 86,00 franchi, mentre Swatch ha ceduto lo 0,21% a 377,20 franchi.

Sotto pressione sono stati i titoli bancari UBS (-1,21% a 15,51 franchi), Julius Bär (-0,66% a 53,05) e CS (-0,57% a 13,92 franchi). Giornata difficile anche per gli assicurativi Swiss Re (-1,57% a 84,50), Swiss Life (-1,43% a 337,30 franchi) e Zurich (-0,88% a 282,50).

Sika ha chiuso in calo (-1,02% a 6'800 franchi). Oggi il gruppo di Baar (ZG) attivo nel settore delle specialità chimiche ha reso noto di aver rilevato la KVK Holding, impresa con sede a Praga che offre sistemi di impermeabilizzazione delle costruzioni in generale e dei tetti in particolare.

Sul mercato allargato va rilevato il forte ribasso di MCH Group (-9,44% a 70,00 franchi). Nel primo semestre l'azienda renana che organizza fiere di primo piano ha registrato un giro d'affari in calo del 9% a 306 milioni di franchi su base annua. In flessione sono anche il risultato operativo a livello Ebitda (-31% a 64 milioni) e l'utile netto (-53% a 27 milioni).

Santhera ha chiuso in calo dello 0,35% a 71,30 franchi. Grazie al suo farmaco di punta Raxone, il fatturato nel primo semestre dell'anno è stato di 10,9 milioni di franchi, contro i 7,2 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. La redditività è invece ulteriormente diminuita.

Dulcis in fundo, in aumento il titolo BKW (+0,81% a 56,35 franchi). Il gruppo energetico bernese ha chiuso il primo semestre con ricavi per 1,3 miliardi, il 9% in più dello stesso periodo del 2016.