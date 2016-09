Borsa svizzera chiude in lieve calo, SMI -0,13%

La Borsa svizzera ha chiuso le contrattazioni in lieve calo, con gli investitori che non hanno voluto esporsi in attesa della decisione di stasera della Federal Reserve americana. L'SMI ha ceduto lo 0,13% a 8'226.47 punti, l'SPI lo 0,06% a 8'953.60 punti.