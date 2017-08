Borsa svizzera: chiude in lieve ribasso, SMI -0,17%

La borsa svizzera chiude in lieve ribasso una seduta trascorsa praticamente incollata alla parità: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 8943,04 punti, giù dello 0,17% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,16% a 10'202,21 punti.

In mancanza di impulsi chiari il mercato non è riuscito a trovare un orientamento preciso. Anche il dato sulla disoccupazione negli Usa - le richieste di sussidio sono salite, ma meno del previsto - non ha smosso gli investitori dalla loro letargia.

Nessuno sembra propenso ad assumersi rischi, prima dell'incontro dei banchieri centrali che comincia oggi a Jackson Hole, negli Usa. Potrebbero infatti scaturire indicazioni riguardo alle future politiche monetarie negli Stati Uniti e in Europa.

Per quanto riguarda i singoli titoli hanno ripiegato un po' nel finale i bancari UBS (+0,12% a 16,11 franchi), Credit Suisse (+0,07% a 14,36 franchi) e Julius Bär (+0,47% a 53,80 franchi). Nello stesso comparto finanziario hanno marciato sul posto gli assicurativi Zurich (-0,10% a 292,70 franchi), Swiss Life (+0,06% a 345,90 franchi) e Swiss Re (-0,11% a 88,50 franchi).

In ordine sparso si sono mossi i valori più sensibili ai cicli economici come Adecco (-0,84% a 70,65 franchi), Geberit (-0,34% a 445,50 franchi), Sika (+0,22% a 6750,00 franchi), ABB (-0,18% a 22,29 franchi) - si torna a parlare di un interesse verso un comparto di GE - e LafargeHolcim (-0,77% a 57,65 franchi). Nel segmento del lusso Richemont (+1,19% a 85,00 franchi) è apparsa un po' più esuberante di Swatch (+0,85% a 377,50 franchi).

Hanno perso colpi soprattutto nelle ultime battute i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,73% a 81,45 franchi), Novartis (-0,12% a 80,45 franchi) e Roche (-0,16% a 242,50 franchi). Lonza (+1,20% a 236,50 franchi) ha beneficiato di una raccomandazione di UBS. Completano lo scacchiere delle 20 blue chip Givaudan (+0,72% a 1967,00 franchi), SGS (+0,09% a 2157,00 franchi) e Swisscom (-0,17% a 481,90 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari Implenia (-10,92% a 62,00 franchi), Sunrise (+7,31% a 84,40 franchi), Komax (-4,44% a 274,25 franchi), SPS (-0,80% a 86,50 franchi), VAT (-2,44% a 127,80 franchi), Banca cantonale turgoviese (-0,89% a 99,80 franchi) e LLB (-0,93% a 48,05 franchi). Myriad (invariata a 0,75 franchi) ha confermato l'intenzione di lasciare la borsa.